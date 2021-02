Moskauer Gericht urteilt über lange Haft für Nawalny

Ein Gericht in der russischen Hauptstadt Moskau urteilt am Dienstag in einem international umstrittenen Verfahren über eine lange Haft gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny. Der Prozess steht als politisch motiviert in der Kritik - viele Experten sehen darin einen neuen Versuch, den Gegner von Kremlchef Wladimir Putin mundtot zu machen. Nawalny drohen zweieinhalb Jahre Haft, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER NEMENOV Kremlgegner Navalny bei einer Gerichtsanhörung