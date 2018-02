Mueller erweitert Anklage gegen zwei Ex-Trump-Mitarbeiter

US-Sonderermittler Robert Mueller hat gegen Donald Trumps früheren Wahlkampfleiter und Berater Paul Manafort sowie dessen Geschäftspartner Rick Gates zusätzliche Anklagen vorgelegt. Die am Donnerstag (Ortszeit) in Washington veröffentlichte Anklageschrift umfasst 32 Punkte. Manafort und Gates wird unter anderem Steuerhinterziehung vorgeworfen sowie Geldwäsche in Höhe von 30 Millionen US-Dollar.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Auch Rick Gates ist im Visier des US-Sonderermittlers