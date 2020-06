"Mütter von Tian'anmen" wollen Gerechtigkeit

Angehörige der Opfer der Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 in China haben eine Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der chinesischen Geschichte gefordert. In einem offenen Brief zum Jahrestag am Donnerstag forderten die "Mütter von Tian'anmen" die Führung auf, ihr Schweigen zu brechen, die Archive zu öffnen und zu erklären, was zum Tod ihrer Angehörigen geführt hätte.

SN/APA (AFP)/NICOLAS ASFOURI Ein Polizist bei der Patrouille am Platz des Himmlischen Friedens