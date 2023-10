Muss Olaf Scholz nach der Hessen-Wahl sein Kabinett umbilden?

Warum die deutsche Innenministerin für ihre Kandidatur kritisiert wird.

Nicht nur in Bayern, sondern auch in Hessen wird am Sonntag gewählt. Schon seit zehn Jahren sitzen in Wiesbaden CDU und Grüne zusammen auf der Regierungsbank, meist recht reibungslos. Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU hat vor gut eineinhalb Jahren den Posten von Volker Bouffier übernommen. Im Wahlkampf bekam er Konkurrenz aus Berlin. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser ist als Spitzenkandidatin für die SPD ins Rennen gegangen.

Ihr erklärtes Ziel: Sie will Ministerpräsidentin in Hessen werden. Doch ihre Bekanntheit konnte den Sozialdemokraten nicht helfen. Eher im Gegenteil. In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Befragung kommt die SPD auf 17 Prozentpunkte. Das sind fünf weniger als noch vor gut einem halben Jahr. Die CDU dagegen liegt laut der Umfrage bei 32 Prozent.

Für den Ministerpräsidenten Rhein eine bequeme Position. Er könnte die Koalition mit den Grünen fortführen, die ebenso wie die SPD auf rund 17 Prozent der Stimmen kommen. Oder er geht eine Große Koalition mit der SPD ein. Doch auf eine landespolitische Zusammenarbeit mit SPD-Spitzenkandidatin Faeser muss Rhein verzichten. Denn die 53-Jährige hat schon vorher angekündigt, sie werde nur als Ministerpräsidentin nach Hessen zurückkehren - und nicht als Juniorpartnerin der CDU oder gar auf die Oppositionsbank.

Dass für Faeser die Landespolitik nur die zweite Wahl ist, kam nicht gut an. Kritiker warfen ihr vor, dass sie sich eine Hintertür offen halte. Zudem musste sich die Innenministerin mit Pannen im Wahlkampf herumschlagen. So stand im SPD-Wahlkampfprogramm, dass Nicht-EU-Ausländer mit unbefristetem Aufenthalt in Deutschland schon nach sechs Monaten bei Kommunalwahlen abstimmen dürfen - statt nach sechs Jahren. Der Fehler sei beim Übertragen passiert.

In Berlin wird spekuliert, welches Schicksal der Innenministerin bei einer krachenden Niederlage drohen könnte. Bereits 2012 gab es einen ähnlichen Fall: Der damalige CDU-Umweltminister Norbert Röttgen trat als Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen an. Nach der verlorenen Wahl entschied er sich, in Berlin zu bleiben. Angela Merkel machte das nicht mit und entließ Röttgen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass Olaf Scholz Faeser fallen lässt. Er hatte sich zuletzt demonstrativ hinter seine Ministerin gestellt.