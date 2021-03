Mutation aus Brasilien könnte zu einer Bedrohung für die ganze Welt werden

In Brasilien breitet sich das Coronavirus ungehindert aus. Am Donnerstag meldeten die Behörden 100.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Schuld daran sei auch eine neuartige, aggressive Coronamutation aus dem Amazonas-Becken. Sie könnte eine Gefahr für die ganze Welt bedeuten.

In Brasilien gerät die Coronapandemie immer weiter außer Kontrolle. 3158 Menschen sind am Dienstag innerhalb von 24 Stunden an Covid-19 gestorben, am Donnerstag wurden an einem Tag 100.000 Neuinfektionen registriert. Beides sind neue Höchstwerte, die auch mit dem Auftreten einer hochansteckenden Variante zu tun hat.

Präsident Jair Bolsonaro zeigte sich in einer Fernsehansprache erstmals selbst annähernd betroffen: "Wir wissen nicht, wie lang wir diese Krise noch ausstehen müssen, aber ich will die Brasilianer beruhigen. Die Impfungen sind garantiert", ...