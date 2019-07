Mutmaßliche IS-Anhänger in Sydney festgenommen

Die Polizei in Australien hat drei Männer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf Polizeiwachen, Botschaften und Militäreinrichtungen in Sydney festgenommen. Die Pläne seien noch im Anfangsstadium gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer sollen Verbindungen zur Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) haben.

SN/APA (AFP)/PETER PARKS Laut AFP waren die Anschläge noch in der Planung