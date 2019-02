Mutmaßlicher US-Spion bleibt in russischer Untersuchungshaft

Ein in Russland gefasster mutmaßlicher US-Spion bleibt drei weitere Monate in Untersuchungshaft. Das entschied ein Moskauer Stadtgericht am Freitag, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Demnach gilt die Untersuchungshaft für Paul Whelan bis 28. Mai.

SN/APA (AFP/Archiv)/MLADEN ANTONOV Paul Whelan bleibt drei weitere Monate in Haft