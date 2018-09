Mutmaßliches Opfer von Richter Kavanaugh will Untersuchung

Die Frau, die dem Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump für den Supreme Court sexuelle Übergriffe vorwirft, fordert vor ihrer Aussage vor dem US-Senat eine FBI-Untersuchung des Falls. Das schrieben ihre Anwälte am Dienstag in einem Brief an den Vorsitzenden des Justizausschusses. Eine Untersuchung durch die Bundespolizei ermögliche eine unparteiische Beurteilung der Fakten, heißt es.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Kavanaugh bewirbt sich für den Supreme Court