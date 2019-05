Myanmar erlässt Haftbefehl gegen buddhistischen Hassprediger

Myanmar hat Haftbefehl gegen den prominentesten buddhistischen Hassprediger des südostasiatischen Landes erlassen. Dem Mönch Wirathu wird von den Justizbehörden "Aufruhr" zur Last gelegt, wie das Online-Portal Myanmar Now am Mittwoch berichtete. Der 50-Jährige macht in dem mehrheitlich buddhistischen Land seit Jahren Stimmung gegen Muslime, jüngst kritisierte aber zunehmend auch die Regierung.

Mönch Wirathu hetzt seit Jahren gegen Muslime