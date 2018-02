Myanmar ist laut UNO nicht bereit für Rückkehr der Rohingya

Myanmar ist nach Einschätzung des UNO-Flüchtlingskommissars Filippo Grandi nicht bereit für die Rückkehr von rund 700.000 in das Nachbarland Bangladesch geflohenen Rohingyas. Die Bedingungen seien in Myanmar noch nicht gegeben, sagte Grandi am Dienstag (Ortszeit) dem UNO-Sicherheitsrat in New York per Videoübertragung.

SN/APA (AFP)/MUNIR UZ ZAMAN Rund 700.000 Rohingya flohen aus Myanmar