Myanmar: Sie geben nicht auf

Viele junge Menschen in Myanmar haben den Glauben an den Fortschritt verloren. Der Kampf um Demokratie geht trotzdem weiter.

"Geredet wurde viel davon", erinnert sich Valerie, wenn sie an Jänner 2021 denkt. Damals deuteten Sprecher des Militärs an, die alte Garde des Landes könne bald wieder die Macht an sich reißen. "Aber niemand hat es so richtig geglaubt!" Schließlich hatte sich in Valeries Heimat Myanmar praktisch alles gut entwickelt, seit ab 2008 schrittweise eine demokratische Regierung das Land geführt hatte: mehr Wohlstand, mehr Bildung, auch mehr Sicherheit. "Aber wir haben uns getäuscht", sagt sie.

Vor einem Jahr, ...