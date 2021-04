Myanmars Botschafter darf nicht mehr in Botschaft in London

Dem Botschafter von Myanmar in Großbritannien ist nach eigenen Angaben der Zugang zu seiner Vertretung in London durch den Militärattaché verweigert worden. Auf die Frage, wer sich in der Botschaft befinde, antwortete Botschafter Kyaw Zwar Minn am Mittwochabend: "Der Militärattaché - sie besetzen meine Botschaft". Zuvor hatten Medien über den Vorfall berichtet.

SN/APA (AFP)/NIKLAS HALLE'N Botschaft Myanmars in London "besetzt"