Myanmars Militär geht das Geld aus

Der Generalstreik im Land zeigt Wirkung: Das Regime kündigt an, die Gewalt zu beenden.

In Myanmar soll bald wieder Frieden einkehren. Das hat das Militärregime am Dienstag durch Massenmedien im Land angekündigt. In der englischsprachigen Zeitung "Global New Light of Myanmar" heißt es in einem Statement, dass "konstruktive Vorschläge gründlich geprüft werden (…), sobald die Lage im Land zur Stabilität zurückkehrt". Zunächst liege der Fokus aber darauf, "Recht und Ordnung zu wahren und Gemeinschaftsfrieden und Ruhe zu etablieren".

Auf den ersten Blick ist dies ein Erfolg der Diplomatie. Über die Tage ...