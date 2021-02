Myanmars UN-Botschafter spricht sich gegen Militärjunta aus

Myanmars Botschafter Kyaw Moe Tun hat die internationale Gemeinschaft vor der UN-Vollversammlung dazu aufgerufen, der Machtübernahme durch die Militärjunta in seinem Land ein Ende zu setzen. Er repräsentiere die demokratisch gewählte Zivilregierung in dem Land, sagte der Diplomat am Freitag bei einem Treffen des Gremiums in New York.

Seit dem Militärputsch halten die Proteste in Myanmar an