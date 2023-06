Nach AfD-Sieg: Deutsches Polit-Gewitter in Sonneberg

Die AfD gewinnt erstmals eine Landratswahl - und die deutsche Politik ist überraschter, als sie sein dürfte.

Nein, es gibt kein deutsches Gesetz, das kleinen Landkreisen verbietet, große Schlagzeilen zu machen. Das galt für den allerkleinsten, Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen, als man sich dort über Jahrzehnte wehrte, in Gorleben das "Atomklo" der Republik zu werden. Und das gilt jetzt für den zweitkleinsten, Sonneberg in Thüringen. Dessen Bevölkerung hat sich am Sonntag den ersten AfD-Landrat gewählt. Robert Sesselmann, 50 Jahre, im Erstberuf Rechtsanwalt, im zweiten seit 2019 Abgeordneter im Landtag in Erfurt. Am Sonntagabend beginnt in der Politik und ...