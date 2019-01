Nach Angriff auf Hotel in Kenia weitere Festnahmen

In Kenia sind neun weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem islamistischen Angriff auf einen Hotelkomplex in der Hauptstadt Nairobi mit 21 Todesopfern festgenommen worden. Die Ermittlungen hätten am Donnerstag zur Festsetzung von neun Verdächtigen "in mehreren Orten des Landes" geführt, unter anderem in der Hafenstadt Mombasa und im Westen Kenias, sagte ein hochrangiger Polizeivertreter.

SN/APA (AFP)/SIMON MAINA Bisher wurde laut Polizei ein zurückgelassener Sprengsatz gefunden