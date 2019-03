Nach Angriff auf Israel Truppen an Grenze zu Gaza verlegt

In Israel sind am Montag sieben Menschen verletzt worden, als ein Haus in der Ortschaft Mishmeret nördlich von Tel Aviv von einer Rakete getroffen wurde. Die israelische Armee erklärte, das Geschoß sei aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Nach dem Angriff verlegte Israel weitere Truppen in die Nähe des Palästinensergebiets am Mittelmeer.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Das Haus wurde schwer beschädigt