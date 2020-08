Nach Angriff im Niger: Ausnahmezustand ausgeweitet

Nach einem Angriff im Niger mit acht Toten ist der Ausnahmezustand auf die gesamte Region im Westen des Landes ausgeweitet worden. Zudem sei beschlossen worden, den Zugang zu dem Naturpark, in dem die sechs Franzosen und zwei Nigrer getötet wurden, auszusetzen, hieß es in Tweets des Präsidentenbüros in der Nacht auf Dienstag.

SN/APA (AFP)/BOUREIMA HAMA Acht Menschen waren am Sonntag bei Koure getötet worden