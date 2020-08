Nach Anschlag auf Hotel in Somalia weiterer Terrorangriff

Nach einem tödlichen Anschlag auf ein Hotel in Somalia hat die Terrormiliz Al-Shabaab erneut einen Angriff mit mindestens zehn Toten verübt. Ein Angreifer habe sich bei einem Stützpunkt in der Nähe der südlichen Stadt Baidoa in einem Auto die Luft gesprengt, sagte am Montag ein hochrangiges Mitglied des Militärs. Daraufhin hätten sich Mitglieder der Terrorgruppe und Soldaten Kämpfe geliefert.

SN/APA (AFP)/STR Erst am Sonntag gab es Tote und Verletzte bei einer Attacke