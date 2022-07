Nach Attentat auf Japans Ex-Premier: Ein Land im Schockzustand

Der ehemalige Premierminister Japans, Shinzo Abes, wurde erschossen. Das verstezte die Bevölkerung in Schock - niemand regierte das Land länger als er.

Shinzo Abe hält gerade eine Rede, wie er sie immer wieder gehalten hat. Es sind Botschaften, die man vom Ex-Premier kennt: Japan müsse seine Verfassung umschreiben, damit das Land auf ein kräftiges Militär zurückgreifen könne. Ein Wiedereinstieg in die Atomkraft sei wichtig, zumal bei den hohen Energiepreisen von heute. Doch auf einmal sackt er zusammen. Und man sieht nur noch einen hilflosen Mann auf dem Boden.

Ein ehemaliger Beamter der Selbstverteidigungskräfte hat am Freitag mit einer selbst gebauten Waffe zwei Mal auf den Politiker geschossen. Der 41-Jährige wurde sofort festgenommen. Er sei "unzufrieden" mit Abe und habe ihn "töten" wollen, wird er später zitiert. Shinzo Abe, der Japan ab 2006 für ein Jahr und ab 2012 für acht Jahre regiert hat, wird noch in ein Spital geflogen. Schnell aber dringt die Nachricht durch, dass es kein Lebenszeichen mehr gibt.

Attentat fand kurz vor Wahl im japanischen Oberhaus statt

Schon bevor Abes Tod bestätigt ist, befindet sich Japan im Schockzustand. Denn er ist nicht einfach ein Premierminister außer Diensten. Er zählte bis zuletzt zu den einflussreichsten Politikern des Landes. In der mächtigen Liberaldemokratischen Partei (LDP), die Japan seit Ende des Zweiten Weltkriegs fast immer regiert hat, übte er maßgeblichen Einfluss auf Personal- und auch Richtungsentscheidungen der Regierung aus. Wohl auch deshalb eilte der aktuelle Premierminister Fumio Kishida direkt nach dem Attentat vor die Mikrofone und erklärte, dass nun alle Kabinettsmitglieder nach Tokio kommen müssten, um zu beraten.

Das Attentat kam zu einem besonderen Zeitpunkt: Am Sonntag soll Japan sein Oberhaus wählen, die zweite Kammer des Parlaments. Wie Abe, der nach seinem Rücktritt als Premier einen Sitz im Parlament innehatte, haben sich viele im Wahlkampfmodus befunden. Nun wird auf Trauermodus umgestellt.

Mit Shinzo Abe hat ein Mann die politische Bühne verlassen, der wie kaum ein anderer über die letzten Jahre sein Land geprägt hat. Kein Premierminister hat Japan länger regiert als er, kaum einer hat den Menschen größere Versprechen gemacht. Mit dem rechtspopulistischen Spruch "Nippon wo torimodosu" (Japan zurückholen) erfand er einen Slogan, an den sich später wohl auch Donald Trump und die Brexit-Vertreter anlehnten.

Warum Abe 2020 zurückgetreten ist

Abe entstammte einer Politikerdynastie. Sein großes politisches Ziel war die Änderung der Nachkriegsverfassung. Darin wird in Artikel 9 das Recht auf Kriegsführung verboten, was den Nationalisten ein Dorn im Auge ist. Mit Abe als Premierminister wurden die in ihrem Mandat eingeschränkten Selbstverteidigungskräfte erstmals zu einem eigenständigen Ministerium aufgewertet. Mehrere Skandale, unter anderem um verlorene Daten der Pensionsversicherung, zwangen Shinzo Abe letztlich zum Rücktritt.

Ende 2012, eineinhalb Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima, die die Glaubwürdigkeit der damals regierenden Demokratischen Partei tief erschüttert hat, stellte sich Abe erneut zur Wahl und gewann. Er versprach ein Wiederaufleben der seit Jahren stagnierenden Volkswirtschaft. Die Nummer drei der Weltwirtschaft erlebte unter Abe auch tatsächlich eine lange Wachstumsphase. Millionen neue Jobs entstanden. Aber die meisten davon sind schlecht bezahlt.

Zwar ist es Abe gelungen, mehrere nach dem Atom-GAU abgeschaltete Atomreaktoren gegen den Mehrheitswillen wieder in Betrieb zu nehmen. Sein größtes Ziel aber, die Umschreibung der Verfassung und die Stärkung des Militärs, hat er nicht erreicht. Im Sommer 2020 trat Abe zurück.