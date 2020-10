Nach Attentat bei Paris mehrere Personen in Gewahrsam

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Lehrer in der Nähe von Paris sind mehrere Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Festgenommenen, darunter ein Minderjähriger, seien aus dem Familienkreis des Angreifers, der von Polizisten getötet worden war, hieß es in der Nacht auf Samstag aus Justizkreisen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 18-Jährigen tschetschenischer Herkunft handeln. Insgesamt befinden sich nun neun Menschen in Gewahrsam.

Polizei sperrte den Umkreis des Tatorts weitläufig ab