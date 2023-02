Nach Berlusconis Kritik: EVP sagt Treffen in Neapel ab

Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, reagiert kritisch auf die Aussagen des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi, der den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für den Ukraine-Krieg verantwortlich macht. Weber sagte eine im Juni geplante EVP-Tagung in Neapel ab. Die Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung werde man fortsetzen.

"Nach den Aussagen Berlusconis zur Ukraine haben wir beschlossen, unsere Studientage in Neapel abzusagen. Die Unterstützung für die Ukraine ist nicht optional. (Der italienische Außenminister) Antonio Tajani und (Berlusconis Partei) Forza Italia haben unsere Unterstützung und wir setzen unsere Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung in EU-Fragen fort", so Weber per Twitter.

Das EVP-Treffen hätte vom 7. bis 9. Juni in Neapel stattfinden sollen und hätte alle Parlamentarier der Europäischen Volkspartei (der stärksten politischen Kraft in Straßburg) in die Vesuvstadt gebracht. Geplant war eine Diskussion um die Wahlkampfstrategie für die Europa-Wahl 2024.

Wenn Selenskyj die Angriffe auf die beiden separatistischen Republiken des Donbass eingestellt hätte, wäre es nicht zum Krieg gekommen, hatte Berlusconi am Sonntag vor Journalisten in Mailand argumentiert. "Daher beurteile ich das Verhalten dieses Herrn sehr, sehr negativ", sagte der 86-jährige Chef der konservativen Partei Forza Italia, die der italienischen Regierung angehört. Berlusconi forderte zudem die USA auf, Druck auf Selenskyj auszuüben. Zugleich drohte er, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und versprach ein massives Hilfsprogramm, falls die Ukraine einem sofortigen Waffenstillstand zustimme.