Nach Brexit: Briten und EU präsentieren Verhandlungslinie

Nach dem Brexit wollen Großbritannien und die Europäische Union am Montag ihre Verhandlungslinie für die künftigen Beziehungen umreißen. Der britische Premierminister Boris Johnson will dies am Vormittag in einer Rede vor Geschäftsleuten und Diplomaten tun. In Brüssel äußert sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier während einer Pressekonferenz (12.30 Uhr).

SN/APA (AFP/POOL)/PAUL ELLIS Boris Johnson wird seine Pläne am Vormittag präsentieren