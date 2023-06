Nach Dammbruch in der Ukraine: Kein Ende der Wassermassen

Russland rechnet nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms mit tagelangen Evakuierungen. Das Stauseewasser reicht nicht mehr für Kühlung des Atomkraftwerks Saporischschja.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Donnerstag die Überschwemmungsregion.

Die Chersoner Stadtteile Korabel und Ostrow befinden sich seit der ukrainischen Rückeroberung im November immer wieder unter russischem Beschuss, so auch am Donnerstag. An dem Tag sollte dort der Höhepunkt der Flutwelle aus dem rund 80 Kilometer nördlich gelegenen Kachowka-Stausee erreicht werden. Allein den Stadtteil Ostrow mussten weitere 800 Bewohner verlassen.

In der Gegend der großen Hafenbrücke in Korabel zeigte sich zur gleichen Zeit mit besorgter Miene Wolodymyr Selenskyj. Das Wasser an dem Verkehrskreisel stand beim Besuch des ...