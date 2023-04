Pentagon untersucht Zugang zu Geheimdienstinformationen

Nach der Veröffentlichung brisanter Geheimdokumente und der Festnahme eines Verdächtigen will das US-Verteidigungsministerium den Zugang zu Geheimdienstinformationen überprüfen. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Angehörigen der Luft-Nationalgarde, sagte Justizminister Merrick Garland. Der 21-Jährige soll am Freitag vor einem Bundesgericht erscheinen. Die Veröffentlichungen haben laut Kiew indes keinen Einfluss auf die geplante Offensive.

Der Sprecher des Pentagons US Air Force Brig. Gen. Patrick Ryder bei einem Medienbriefing zum Fall am Donnerstagabend.

Die Festnahme von Jack T. erfolgte am Donnerstag in der Kleinstadt Dighton südlich von Boston im Bundesstaat Massachusetts. Auf live im Fernsehen übertragenen Luftaufnahmen ist zu sehen, wie sich ein Mann in kurzer roter Hose und T-Shirt mit Händen hinter dem Kopf ergibt. In dieser Haltung läuft er langsam rückwärts Richtung schwerbewaffneter Einsatzkräfte, die ihn dann festnehmen und mit Händen auf den Rücken in eines ihrer Fahrzeuge schieben.

Garland zufolge erfolgte die Festnahme "im Zusammenhang mit einer Untersuchung über die mutmaßliche unbefugte Entfernung, Aufbewahrung und Weitergabe von Verschlusssachen der nationalen Verteidigung". Am Freitag soll der 21-Jährige vor einem Bundesgericht in Massachusetts erscheinen, wie ein Gerichtsmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Jack T. hatte seinen Job laut der Nationalgarde im September 2019 angetreten. Er arbeitete als IT- und Kommunikationsspezialist und hatte den Rang eines "Airman First Class" inne - der drittniedrigste mögliche Rang. Als solcher hatte der 21-Jährige offenbar auch Zugang zu vielen Geheimdokumenten.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte eine "Überprüfung" des Zugangs zu Geheimdienstinformationen sowie "Verantwortlichkeit und Kontrollverfahren" im Verteidigungsministerium an, um künftig "diese Art von Vorfall zu verhindern". "Ich als Verteidigungsminister werde nicht zögern, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz der Geheimnisse unseres Landes notwendig sind", teilte der Pentagon-Chef am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Jeder Angehörige des US-Militärs und Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums mit Zugang zu Geheimdokumenten unterliege einer rechtlichen und moralischen Pflicht, diese zu schützen und verdächtige Aktivitäten zu melden, betonte Austin.

Seit Wochen kursieren im Internet offensichtlich geheime Dokumente von US-Stellen, unter anderem des Verteidigungsministeriums, zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. US-Medien berichteten kurz vor Ostern erstmals über die Informationen zu beiden Kriegsparteien - ohne die Dokumente selbst zu veröffentlichen. Der "New York Times" zufolge führte eine "Spur digitaler Beweise" zu dem Verdächtigen. Der Mann sei der Kopf einer privaten Chatgruppe im Online-Netzwerk Discord gewesen, die sich Thug Shaker Central nannte und in der die Dokumente auftauchten.

Der Mann mit dem Spitznamen "OG" veröffentlichte der "Washington Post" zufolge über Monate hunderte Dokumente auf der Plattform, die eigentlich besonders für den Austausch über Videospiele genutzt wird. Demnach erhielt die Redaktion Hinweise auf den Mann von zwei Mitgliedern einer Gruppe auf der Online-Plattform Discord. Die Discord-Gruppe, welcher der mutmaßliche Verbreiter der Geheiminformationen angehöre, umfasse etwa 24 Mitglieder, darunter auch Menschen aus Russland und der Ukraine, berichtete die "Washington Post". Was sie vereine, sei ihre "Liebe zu Waffen, militärischer Ausrüstung und Gott".

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, rief die Betreiber von Online-Netzwerken wie Discord dazu auf, nicht zur Verbreitung derartiger Informationen beizutragen. Die Unternehmen stünden aus Sicht der US-Regierung "in der Verantwortung gegenüber ihren Nutzern und dem Land". Discord erklärte, das Unternehmen arbeite in der Angelegenheit mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen.

Direkte Auswirkungen des Lecks auf die geplante Offensive der Ukraine dementierte der Chef des Militärgeheimdienstes in Kiew, Kyrylo Budanow. Moskau sei zwar der einzige Profiteur des Datenlecks, räumte Budanow in einem in der Nacht auf Freitag erschienenen Interview mit dem Fernsehsender ABC News ein. "Es wird aber nicht in der Lage sein, die tatsächlichen Ergebnisse der Offensivoperation zu beeinflussen", sagte er. Auf das Verhältnis zwischen Washington und Kiew werde sich die Affäre nicht nachhaltig negativ auswirken, sagte der 37-Jährige. Budanow räumte ein, dass Kiew dringend auf einen Erfolg der Offensive angewiesen sei. Es gebe zwar derzeit keinen Druck von westlichen Alliierten. "Aber ohne Siege werden früher oder später Fragen aufkommen, ob es Sinn macht, die Ukraine weiter zu unterstützen", sagte er.