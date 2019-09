Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Drohnenangriffen der jemenitischen Huthis auf die größte Ölverarbeitungsanlage der Welt.

Was ist passiert? Wie ist die Lage in der Ölverarbeitungsanlage Abkaik zwei Tage nach den Drohnenangriffen der Huthis? Riad ist nach den massiven Drohnenangriff am frühen Samstagmorgen auf seine Ölförderanlagen um Schadensbegrenzung bemüht. Man versucht, das wahre Ausmaß der entstandenen ...