Der Erfolg der Umwelt-Partei "Les Verts" bei den französischen Kommunalwahlen zeigt eine Hinwendung zu Öko-Themen, straft aber auch Präsident Macron ab.

In Frankreich, so heißt es oft, entscheiden sich die Bürger bei einer Wahl nicht unbedingt für einen Kandidaten - sondern gegen den anderen. Für viele liegt diese Logik dem Sieg von Emmanuel Macron 2017 in der Stichwahl gegen die Rechtspopulistin ...