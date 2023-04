Nach der Wahl - In Bulgarien ist kein Ausweg in Sicht

Auch die fünfte Wahl seit 2021 bringt keine eindeutige Mehrheit. Die politische Pattsituation ist im Sinne Putins.

Nach der Wahl in Bulgarien führt das Bündnis von Boiko Borissow.

Warum noch wählen gehen? Das haben sich am Sonntag offenbar viele Menschen in Bulgarien gefragt. Bei der Parlamentswahl lag die Wahlbeteiligung gerade einmal bei 40 Prozent; es war die niedrigste seit der Wende 1989. Ein Grund dafür dürften Bombendrohungen gegen eine Reihe von Wahllokalen sein. Aber auch die weit verbreitete Politikmüdigkeit schlägt sich in den Wahlergebnissen nieder.

Denn es war die fünfte Parlamentswahl innerhalb von zweieinhalb Jahren. Und auch nach dieser heißt es wieder: Es gibt keine Lösung ...