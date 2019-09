Nach Drohnenangriff beschießt Israel erneut Hamas-Ziele

Nach einem Drohnenangriff aus dem Gazastreifen hat Israels Armee in der Nacht zum Sonntag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer beschossen. Die Drohne sei am Samstag in den israelischen Luftraum eingedrungen und habe einen Sprengsatz auf ein Militärfahrzeug abgeworfen, teilte die Armee mit.

SN/APA (AFP)/MAHMUD HAMS Die Lage im Gazastreifen bleibt angespannt