Nach Gesprächen mit Xi: Zug von Kim Jong-un verlässt Peking

Nach einem zweitägigen Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Peking hat sein Sonderzug die chinesische Hauptstadt am Dienstag wieder verlassen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, hatte Kim am Morgen die Pharmafirma Tong Ren Tang in Peking besucht. Im Anschluss stand ein Mittagessen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping auf dem Programm.

SN/APA (AFP)/STR Vom nordkoreanischen Machthaber selbst war nicht viel zu sehen