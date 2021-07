Nach Hochwasser in Deutschland: "Die Wettermaschine ist aus dem Takt"

Warum das Tief "Bernd" ohne die Erderwärmung viel harmloser gewesen wäre.

Das Tief "Bernd" treibt schwere Gewitter über Deutschland, bringt sturzflutartige Regengüsse, lässt Häuser einstürzen. Es gibt mehr als 30 Tote. In den vergangenen drei Sommern dagegen war Wasser in Niedersachsen, in Brandenburg, in Rheinland-Pfalz noch zu knapp, die Republik litt unter Hitze und Trockenheit.



Warum ist das Tief "Bernd" so beständig?

Einzelne Unwetter ließen sich zwar nicht auf den Klimawandel zurückführen, sagt der Meteorologe Özden Terli, der auch im ZDF das Wetter erklärt. Doch alle ...