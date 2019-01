Nach Italien blockiert auch Spanien zivile Rettungsschiffe

Die UNO kritisiert den Boykott. Am Wochenende kamen an die 170 Flüchtlinge bei Schiffbrüchen ums Leben.

Spanien verschärft seine Gangart gegenüber den Rettungsorganisationen, die im Mittelmeer schiffbrüchige Flüchtlinge und Migranten aufnehmen. Die privaten Rettungsschiffe dürfen nicht mehr auslaufen, als Begründung nennt die spanische Seefahrtbehörde Sicherheitsmängel.

Eines der betroffenen Schiffe ist die "Open Arms", die zuletzt im Dezember 311 Menschen gerettet und nach Spanien gebracht hatte. Das 45 Jahre alte Schiff ist seit 2017 für die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms im Mittelmeer unterwegs und liegt derzeit im Hafen von Barcelona. Das zweite spanische Rettungsschiff ist die "Aita Mari", die im nordspanischen Hafen Pasaia festliegt und ebenfalls nicht auslaufen darf.

Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zeigte sich besorgt, "dass das Vorgehen der Staaten die Hilfsorganisationen immer mehr davon abschreckt, Such- und Rettungsaktionen durchzuführen". Der Boykott müsse "sofort" beendet werden. "Wir können nicht die Augen davor verschließen, dass eine große Anzahl von Menschen vor der Tür Europas sterben", sagte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi.

Allein in den letzten Tagen sollen im Mittelmeer zwei Flüchtlingsboote gesunken sein, berichtete die Internationale Organisation für Migration (IOM). Demnach kamen bei einem Schiffbruch vor der libyschen Küste annähernd 120 Flüchtlinge und Migranten um. Ein weiteres Unglück mit mehr als 50 Toten soll sich zwischen Marokko und Spanien ereignet haben.

Italiens Innenminister Matteo Salvini lobte derweil die spanische Entscheidung, die Hilfsschiffe zu blockieren: "In Spanien haben sie gemerkt, dass wir recht haben", erklärte er auf Twitter. Salvini wirft zivilen Rettern vor, mit ihrer Anwesenheit im Mittelmeer die Migration zu fördern, und sperrte deshalb die italienischen Häfen für die privaten Retter.

Spaniens Regierung kündigte ihren Kurswechsel jetzt auf diskretere Weise an: Sie machte "technische Vorbehalte" geltend. Die spanische Seefahrtbehörde erklärte, die "Open Arms" und die "Aita Mari" seien nicht für die Personenbeförderung ausgestattet. Die Hilfsorganisation Proactiva hält diese Begründung für vorgeschoben. Sie wirft der Regierung in Madrid vor, die Rettungsfahrten aus politischen Gründen zu boykottieren. "Es ist unverantwortlich und grausam, uns daran zu hindern, Menschenleben zu retten", sagte Proactiva-Gründer Òscar Camps.

Vergangenes Jahr hatte Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez mehreren privaten Rettungsschiffen erlaubt, in spanischen Häfen anzulegen. Die "Aquarius" brachte damals 630 Flüchtlinge und Migranten an Land.

Diese großzügige Haltung brachte Spanien Beifall von Menschenrechtlern und der EU-Kommission ein. Doch zugleich wuchs der innenpolitische Druck: In den letzten Monaten entwickelte sich Spanien zum Hauptankunftsland. 2018 kamen 57.000 Migranten in Booten an - nahezu drei Mal so viel wie im Vorjahr. In Italien reduzierte sich die Zahl der Ankünfte derweil von 120.000 in 2017 auf 23.000 in 2018.

Umfragen signalisieren, dass in Spanien die Angst vor Überfremdung wächst. Dies spiegelt sich auch im steilen Aufstieg der ultrarechten Partei Vox. Sie macht massiv Stimmung gegen die "Migranten-Invasion" und zog im Dezember in Spaniens südspanischer Region Andalusien triumphal mit elf Prozent ins Regionalparlament ein.