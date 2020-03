Nach Khashoggi-Mord: 20 Verdächtige in Istanbul angeklagt

Rund eineinhalb Jahre nach dem Mord an dem saudischen Regimekritiker und Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul ist in der Türkei Anklage gegen 20 Verdächtige erhoben worden. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, 18 Angeklagten werde vorsätzlicher Mord unter Folter vorgeworfen.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Die UNO hält persönliche Verantwortung des Kronprinzen für möglich