Ungeordneter Rückzug: Deutschlands Suche nach einer Nachfolge im Verteidigungsministerium drängt

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht tritt mit Ansage zurück - und OIaf Scholz hat keine Nachfolgerin.

Am Montag um zehn Uhr hatte Deutschland Gewissheit: Christine Lambrecht (SPD) teilte auf der Internetseite des Verteidigungsministeriums mit: "Ich habe heute den Bundeskanzler um Entlassung aus dem Amt der Bundesministerin der Verteidigung gebeten." Ihr Rücktritt kommt alles andere als überraschend.

Seit Freitagabend berichteten deutsche Medien, Lambrecht stehe vor einem Rückzug von ihrem Ministerposten. Die eigentliche Überraschung folgte in der Regierungs-Pressekonferenz am Montagmittag: Da verkündet die stellvertretende Regierungssprecherin, der Bundeskanzler habe noch nicht über die Nachfolge entschieden. Das, so ...