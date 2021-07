Nach landesweiten Protesten in Kuba: Harte Strafen gegen Demonstranten

In Kuba protestierten vor zwei Wochen Tausende gegen die Regierung. Sie forderten ein Ende der Mangelwirtschaft - und landen nun in Haft.

Zwei Wochen ist es nun her, dass in Kuba Tausende auf die Straße gingen, um gegen die Wirtschaftskrise, die Regierung und ihre Coronapolitik zu protestieren. Nun hat die Justiz die ersten Urteile gegen Demonstranten gefällt - und diese fielen besonders hart aus.

In einem Schnellverfahren wurden am Donnerstag zwei junge Männer von einem Gericht in Havanna zu zehn Monaten Haft verurteilt. Ein weiteres Dutzend Angeklagte muss für ein Jahr ins Gefängnis. Das Gericht sprach sie wegen Störung der ...