Nach den Landtagswahlen: Deutschlands Regierung bebt, der Kanzler schweigt

Für die deutsche Bundesregierung sind die Landtagswahlen in Bayern und Hessen ein Debakel. Die Koalition übt Selbstkritik - aber nur ein bisschen.

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz verteilt Blumen an die Verlierer: Bayerns SPD-Landesvorstand Florian von Brunn und Innenministerin Nancy Faeser, die in Hessen als SPD-Spitzenkandidatin angetreten ist.

Der Kanzler lächelt. Zwei brachiale Niederlagen bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen - und Olaf Scholz verteilt am Morgen danach Blumen und Umarmungen an die Verlierer, als wäre nichts. Freilich ist das nur ein Bild. Scholz sagt nichts. ...