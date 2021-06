Nach Monaten der Gewalt: Äthiopien wählt neues Parlament

Überschattet vom Konflikt in der Unruheregion Tigray hat am Montag in Äthiopien die Parlamentswahl begonnen. Vor Wahllokalen in der Hauptstadt Addis Abeba standen bereits um 6.00 Uhr (05.00 MESZ) Wähler an. An wichtigen Standorten waren Militärfahrzeuge zu sehen. Die Wahllokale sollen teils verspätet geöffnet worden seien. Es ist der erste Stimmungstest für Regierungschef Abiy Ahmed, der 2018 mit dem Versprechen einer Demokratisierung ins Amt gekommen war.

SN/APA/AFP/AMANUEL SILESHI Lange Schlangen vor den Wahllokalen