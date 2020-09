Nach Moria-Brand harren tausende Menschen im Freien aus

Tausende Geflüchtete haben nach dem Brand des griechischen Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos eine weitere Nacht im Freien verbracht. Bereits in den frühen Morgenstunden seien aber weitere Migranten ins provisorische Zeltlager von Kara Tepe eingezogen, teilte das Migrationsministerium am Montag mit. Alle würden auf Corona getestet. Viele Menschen zögerten jedoch, in dieses Camp zu gehen.

SN/APA (AFP)/LOUISA GOULIAMAKI Moria - Menschen harren weiterhin im Freien aus