Nach Parteitag in China: Japan hofft auf diplomatisches Tauwetter

Der Parteikongress in Peking wurde in Tokio mit großem Interesse verfolgt - und auch mit Optimismus.

Als das große Jubiläum anstand, wurde kaum gefeiert. Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass China und Japan wieder diplomatische Beziehungen aufnahmen, nachdem Japan in den 1930er Jahren eine Invasion in China gestartet hatte, die sich bald mit dem Zweiten Weltkrieg vermengen sollte. Ende September 1972 aber trafen sich die Regierungschefs der zwei Staaten wieder, um eine gemeinsame Erklärung über friedliche Beziehungen abzugeben. Die Feierlichkeiten dieser Tage, die man sich vor einigen Jahren noch größer vorgestellt hatte, blieben schmal. Ein ...