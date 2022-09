Nach Putins Anordnung: Junge Männer wollen nichts wie weg aus Russland

Nach der Teilmobilmachung waren Flugtickets im Nu ausverkauft. Viele wollen ihr Land fluchtartig verlassen.

Die Anordnung ist nur wenige Minuten, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin seine Rede beendet hat, auf der Homepage des Kremls zu finden. 300.000 Reservisten - Soldaten, Offiziere, Fähnriche - sollen für Russland in den Kampf gegen die Ukraine ziehen. Nein, gegen den Westen, wie der bald 70-Jährige am Mittwochmorgen sagt, im selben Arbeitszimmer, in dem er auch seine hasserfüllte Rede zum 24. Februar aufgenommen hatte und damit die Invasion der Ukraine befahl. Bis heute nennt Putin den gewaltsamen Einsatz seiner ...