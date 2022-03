Nach sechs Jahren wieder in Freiheit

Wegen Spionagevorwürfen wurde Nazanin Zaghari-Ratcliffe 2016 im Iran festgenommen. Nun ist sie wieder mit Mann und Tochter vereint.

Es ist spät in der Nacht, als Nazanin Zaghari-Ratcliffe die Flugzeugtreppe hinabsteigt. Ihre siebenjährige Tochter glaubt, sie von Weitem zu erkennen, und fragt: "Ist das Mami?" Wenige Minuten später kann sich die Familie in der Empfangshalle eines Militärflughafens nahe Oxford nach Jahren der Trennung unter Tränen endlich wieder in die Arme schließen. Der Ehemann der 44-Jährigen, Richard Ratcliffe, sagt: "Wir freuen uns auf ein neues Leben."

Nazanin Zaghari-Ratcliffe und der pensionierte Bauingenieur Anoosheh Ashoori durften am Mittwoch aus ...