Nach Streikende bei britischer Bahn: Warnung vor Störungen

Zugreisende in Großbritannien müssen auch nach dem Ende eines mehrtägigen Streiks bei den Bahnen starke Nerven bewahren. Der Streckenbetreiber Network Rail warnte in der Nacht auf Dienstag vor "erheblichen Störungen" bis in den Jänner hinein. Zwar endete Dienstagfrüh ein Ausstand der Gewerkschaft RMT über Weihnachten bei Network Rail. Allerdings wurde erwartet, dass sich der Verkehr erst im Laufe des Tages wieder normalisiert.

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL Zugreisende müssen starke Nerven bewahren