Die Unruhen nach dem Tod des Schwarzen George Floyd breiten sich in den USA so schnell aus wie das Coronavirus. Der Präsident bietet in der Doppelkrise weder Trost noch Führung. Er gießt lieber Öl ins Feuer.

SN/AP Eine Demonstrantin stellt sich Polizisten entgegen. Eskaliert ist die Situation in diesem Fall nicht.