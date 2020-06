Nach Tötung von Breonna Taylor - US-Polizist entlassen

Mehr als drei Monate nach den tödlichen Schüssen auf die Afroamerikanerin Breonna Taylor wird einer der an dem Einsatz im US-Bundesstaat Kentucky beteiligten Polizisten entlassen. Der Beamte habe in mindestens 14 Fällen "extrem" gegen Regularien verstoßen, erklärte die Polizei der Stadt Louisville am Freitag zur Begründung.

SN/APA (AFP)/AGUSTIN PAULLIER Proteste nach dem Tod von Breonna Taylor