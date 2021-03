Nach TV-Interview von Meghan Markle und Prinz Harry: Es gibt nur Verlierer

In einem Interview im amerikanischen Fernsehen holten Meghan und Harry, Herzogin und Herzog von Sussex, zu einem Rundumschlag gegen das britische Königshaus aus. Doch zu welchem Preis?

Man kann nur darüber staunen, wie schnell dieses Drama eskaliert ist. Es liegen keine drei Jahre zwischen der Märchenhochzeit im Mai 2018, als der beliebte Prinz Harry seine Liebe Meghan Markle mit allem Prunk und Pomp vor einer jubelnden Weltöffentlichkeit heiratete - und der am Sonntagabend im US-Fernsehen ausgestrahlten, bitteren Abrechnung des Paars mit dem Palast und der Presse. Zyniker mögen betonen, dass die Royals abermals das geliefert haben, was sie am besten können: Perfekte Unterhaltung. Doch zu welchem Preis? ...