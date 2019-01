Nach Twitter-Kampagne: Saudi-Araberin bekommt Asyl in Kanada

Nach der verhinderten Abschiebung in ihre Heimat hat Kanada der Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Qunun Asyl angeboten. "Der UN-Flüchtlingskommissar hat Kanada angefragt, ob wir Al-Qunun als Flüchtling akzeptieren würden und wir haben die Bitte der UNO, ihr Asyl zu gewähren, positiv beantwortet", sagte Premierminister Justin Trudeau am Freitag vor Journalisten in der kanadischen Stadt Regina.

SN/APA (Thai Immigration Bureau)/HA Al-Qunun fürchtet in der Heimat von ihrer Familie ermordet zu werden