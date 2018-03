Nach Wahlen in Italien beginnen politische Gespräche in Rom

Nach den Parlamentswahlen in Italien beginnen in Rom Gespräche, die nach der konstituierenden Versammlung des neuen Parlaments am 23. März zu einer Regierungsbildung führen sollten. Beide Wahlsieger - die populistische Fünf Sterne-Bewegung und die rechte Lega - bemühen sich um die Bildung einer Regierung in Alleinregie.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Quo vadis, Italia?