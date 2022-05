Nach Wahlniederlage in NRW: Ist der Scholz-Effekt verpufft?

Die Niederlage in Nordrhein-Westfalen dürfte dem deutschen Kanzler das Regieren erschweren. Dass die Grünen jubeln, macht es auch nicht leichter.

Aus der SPD kamen am Montag Durchhalteparolen. Generalsekretär Kevin Kühnert versuchte, die Niederlage für die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen kleinzureden. Der 32-Jährige wollte nichts davon wissen, dass die Landtagswahl irgendwelche Effekte auf die SPD-geführte Bundesregierung haben wird. Er würde sich nicht auf die "These einlassen", sagte Kühnert, dass diese Wahl "jetzt eine Bestätigung oder Widerlegung der Politik der Bundesregierung wäre".

So leicht wird es für die SPD allerdings nicht sein, sich aus der Sache herauszureden. Für Bundeskanzler Olaf Scholz ...