Nächste Stufe der Eskalation

Wladimir Putin erkennt die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk als unabhängig an. Damit könnte Russland Tausende Soldaten dort stationieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Unabhängigkeit der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk anerkannt. Das teilte der Kreml-Chef am Montagabend Deutschlands Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron mit. Zuvor hatte der Kreml darüber informiert, dass Putin ein entsprechendes Dekret unterzeichnen werde. Vorausgegangen war ein Appell der prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Damit ist der Weg für Russland geebnet, in die Gebiete einzumarschieren.

Die prorussischen Separatistenführer in Luhansk und Donezk hatten Putin zuvor um Beistand im ...