Nächste Vorwahlrunde im US-Präsidentschaftsrennen steht an

Im US-Präsidentschaftsrennen steht am Dienstag der nächste große Vorwahl-Tag an. Abgestimmt wird in sechs Staaten: Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. Demokraten und Republikaner votieren dafür, wen sie für den besten Kandidaten ihrer Partei für die Präsidentschaftswahl im November halten. Ergebnisse werden nach mitteleuropäischer Zeit erst am Mittwoch erwartet.

SN/APA (AFP)/TIM VIZER Bernie Sanders hat mit Joe Biden starke Konkurrenz